Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Вмешиваться в работу Мосгоризбиркома ЦИК по закону не имеет права, заявила она

Более четырех с половиной тысяч москвичей во вторник участвуют в очередном тестировании системы электронного голосования, которая будет впервые использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Столичный избирком зарегистрировал 233 кандидата, 62 из которых - самовыдвиженцы, а 171 - баллотируются от партий. Все они поборются за 45 мандатов в городском парламенте.

Загрузив бумагу в специальные урны для голосования, специалисты начинают очередной тест электронной системы голосования. Её впервые опробуют на выборах в Мосгордуму. Так что к восьмому сентября все должно работать без сбоев.

"Наша задача как раз, чтобы тест прошел не удачно, а неудачно. Нам нужно понять, какие еще "косяки" могут возникнуть. Какие еще проблемы в коммуникации между избирателями, которые физически находятся не на участке, а находятся в разных частях земного шара", - заявил глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

Но это касается лишь жителей трех округов Москвы, которые будут участвовать в эксперименте. Заранее подав документы, это можно будет сделать с 25 июля по 5 сентября. Ввыбрав электронный участок, в день выборов они смогут зайти в личный кабинет на портале "Госуслуг" и проголосовать за одного из кандидатов.

Видео: началась вторая проверка системы электронного голосования

"Это люди самых разных профессий, национальностей, интересов, жизненного опыта, судьбы. Всех сфер жизни Москвы. Там есть и врачи, и учителя, и просто политические активисты, и какие-то общественники. И люди занимающиеся благотворительностью. В общем, на любой вкус. То есть у москвичей есть огромный выбор, чтобы понять, кому доверить представлять их интересы, кому доверить принятие законов о жизни города", - заявил политолог Дмитрий Гусев.

В этот раз конкуренция на выборах в Мосгордуму, как при поступлении в хороший вуз - пять человек на место. На 45 мандатов претендует 233 человека. 171 баллотируется от политических партий. 62 человека идут как самовыдвиженцы. Причем, на этапе подачи документов желающих было еще больше. В итоге кто-то снялся сам. У кого-то возникли проблемы с подписями, которые необходимо было собрать беспартийным или тем, кто представляет не парламентские партии. В подписных листах многих из них обнаружились либо ошибки, либо недостоверные данные, либо это были автографы людей, которые или уже умерли или их вовсе никогда не существовало.

"Подписи с недействительными паспортными данными, несуществующие избиратели, "призраки" по 13 кандидатам - 9764 подписи. Почти окружной районный центр. Лидеры: Яшин - 185, Соболь - 268, дальше старший Гудков отличился -1051, Соловьёв - 1591. Младший Гудков - 391. Лидер вообще Бабушкин с большой фантазией – 2845", - заявил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

В интернете и соцсетях, кстати, то и дело появлялись различные сообщения и видеозаписи, на которых активисты вместе с полицией накрывали квартиры, в которых студенты за небольшую плату заполняли подписные листы для кандидатов.

Причем, чаще всего подделывались подписи в пользу представителей так называемой несистемной оппозиции. Среди фамилий, которые фигурируют на поддельных подписных листах, был и Илья Яшин, и Дмитрий Гудков, и Любовь Соболь, команда которой добывала нужные автографы с какой-то невообразимой быстротой, на что обратили внимание даже журналисты либерального крыла, знакомые с данным процессом.

"Читаю сейчас отчёты всех т.н. кандидатов. "Вчера мы собрали 348 подписей", а "позавчера вообще был рекорд - 523". Все это конечно наглейший... Конечно же, всем понятно, что человек, заявляющий, что собирает 300 или 500 подписей в день не собирает, а либо ждёт, когда ему их нарисуют, либо собирается сняться", - сказал журналист Антон Красовский.

Такое впечатление, кстати, сложилось и у многих политических экспертов, наблюдающих за ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму.

"Кампания четко разделяется на две части. Первая - это кампания официальная, кандидатов, которые действительно хотят стать депутатами. И вторая часть - деструктивная. Та, которая устроена несостоявшимися кандидатами, которые готовы были сделать все, чтобы скандальным образом подсветить эти самые выборы в Мосгордуму. Вот, собственно, их активность мы сейчас и наблюдаем в самой такой яркой фазе, презентационной", - пояснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Отсюда и различные акции, и митинги, вроде того, что совсем недавно прошёл на проспекте Сахарова в Москве и куда, кстати, пускали только правильных с точки зрения оппозиции журналистов. И весь этот цирк, устроенный в Мосгоризбиркоме. И давление на ЦИК, глава которого Элла Памфилова, несмотря на болезнь, сегодня встретилась с недопущенными кандидатами, выслушав их претензии.

"Мы видим, что, действительно, есть проблема ввода данных в систему системными администрациями в систему ГАС "Выборы". Это могут быть ошибки злонамеренные или нечаянные. Или ошибся человек. Они могут быть. И если выявятся несоответствия, не просто так автоматически отказать, а проверить по чей вине. Кто виноват. И вот здесь нужно восстанавливать справедливость", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Впрочем, вмешиваться в работу Мосгоризбиркома ЦИК по закону не имеет права, заявила Элла Памфилова. Однако она попросила столичных коллег максимально серьезно подойти к рассмотрению жалоб недопущенных до выборов кандидатов. Обжаловать отказ в регистрации они также могут в суде. Время на это еще есть. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, "ТВ Центр", Москва.

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