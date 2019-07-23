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Студентка отказалась от шампуня и удивила неожиданным результатом

17:44
  • вторник
  • 23 июля 2019

Никаких сальных корней и неопрятных кончиков

24-летняя студентка из Финляндии Ирис Хайккинен решила отказаться от использования шампуня и кондиционера и уже два года не пользуется этими средствами.

Девушка моет голову только водой и на удивление, ее волосы выглядят более здоровыми и блестящими. Кроме того, нет ни одного намека на жирность корней, пишет "Экспресс-газета".

"Был момент, когда мои волосы выглядели очень жирными, но я его перетерпела. Вскоре все вернулось в нормальное русло", - поделилась впечатлениями Хайккинен, добавив, что иногда она использует кокосовое масло для питания.

По словам студентки, она намерена продолжать подобную практику, а также хочет сократить использование фена для сушки волос.  

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Ирис Хайккинен
Ирис Хайккинен
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