"Мы выпили вот столечко": Пугачева навеселе игриво оголила плечо

Примадонна красовалась перед мужем с камерой
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле хорошо проводят время на фестивале "Рандеву" в Юрмале.
Музыкальное мероприятие уже подошло к концу и артистки позволили себе расслабиться. Веселящихся женщин снял на камеру муж Примадонны Максим Галкин.
"Мы когда пьем – не едим. Дорогие друзья! Закончился писиваль... фестиваль. Мы сидим отдыхаем, обсуждаем артистов, всех хвалим", - едва ворочая языком рассказала Вайкуле.
Пугачева, наоборот, утверждала, что они "почти не пили, а много закусывали", а затем прервала подругу со словами "можно ведь соврать хоть раз". В конце видео Примадонна произнесла какое-то непонятное слово и оголила перед мужем плечо.
Видео: сияющие Пугачева и Галкин восхитили народ
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