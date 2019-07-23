ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США после боя умер российский боксер

18:42
  • вторник
  • 23 июля 2019

После боя с пуэрториканцем ему удалили часть черепа

В США от полученных во время боя травм скончался российский боксер Максим Дадашев, ему было всего 28 лет.

20 июля у него состоялся бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Поединок был остановлен после того, как Дадашеву стало плохо. Его экстренно доставили в больницу с диагнозом "отек мозга". Спортсмен перенес экстренную операцию, ему удалили часть черепа. После этого его ввели в медикаментозную кому.

Однако сегодня стало известно, что Дадашева не стало. "Не выдержало сердце", - сообщили ТАСС в команде боксера.

За свою карьеру Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Имел серебряную и бронзовую медали чемпионатов России по боксу.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Боксер Максим Дадашев (слева)
Боксер Максим Дадашев (слева)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.