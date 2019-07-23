В США после боя умер российский боксер

После боя с пуэрториканцем ему удалили часть черепа

В США от полученных во время боя травм скончался российский боксер Максим Дадашев, ему было всего 28 лет.

20 июля у него состоялся бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Поединок был остановлен после того, как Дадашеву стало плохо. Его экстренно доставили в больницу с диагнозом "отек мозга". Спортсмен перенес экстренную операцию, ему удалили часть черепа. После этого его ввели в медикаментозную кому.

Однако сегодня стало известно, что Дадашева не стало. "Не выдержало сердце", - сообщили ТАСС в команде боксера.

За свою карьеру Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Имел серебряную и бронзовую медали чемпионатов России по боксу.