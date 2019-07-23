"Ничего святого у людей": Порошенко выкинули на свалку

Отдавшего пять лет жизни своему народу экс-президента быстро забыли

Роль Петра Порошенко в истории Украины еще предстоит оценить, однако некоторые уже определили его место.

Неоднократно в социальных сетях появляются портреты Порошенко, выброшенные на помойку. Одну из таких опубликовал украинский блогер Михаил Шнайдер.

Пользователи социальных сетей тут же разделились на два лагеря. Одни возмутились тем, насколько быстро народ забыл заслуги Порошенко перед Украиной. "Ничего святого у людей... Так молились на него, всего 5 лет назад", - написали раздосадованные украинцы.

Другие отметили, что экс-президента нужно не "выкидывать, а сажать" за его злодеяния. "Мусорка истории", "Так в Раде он, не в мусорке, вместе с кодлой всей", "Всем и всему свое время и свое место", "сажать всех, кто был при власти с 1991 года, надо", - подлили масла в огонь подписчики Шнайдера.

Петр Порошенко после поражения на президентских выборах пытается закрепиться в Верховной раде. Однако по результатам прошедших выборов, его партия "Европейская солидарность" после обработки 97,87% протоколов набирает 8,12% голосов избирателей.

В то же время на бывшего главу государства возбуждено восемь уголовных дел. Его подозревают в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов, незаконном приобретении телеканала "Прямой", узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.