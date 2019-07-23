Иванка Трамп поздравила премьера несуществующей страны

Дочь президента США подвела автокоррекция сообщений

Дочь президента США Иванка Трамп допустила досадную опечатку в twitter-поздравлении, адресованном новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

В своем посте она назвала Джонсона премьером "Соединенного Кингстона". По всей видимости, госпожу Трамп подвела автокоррекция, пишет РИА Новости.

Иванка уже исправила пост, однако пользователи социальной сети отметили, что "интернет ничего не забывает" и припомнили опечатку ее отца Дональда Трампа, который вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) написал "принц Китов" (prince of Whales).

По результатам голосования от 23 июля Борис Джонсон одержал победу на выборах нового лидера Консервативной партии. Таким образом, он возглавит правящую партию и займет пост премьер-министра страны.

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