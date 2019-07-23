Украина вернет русскому языку статус официального?

В окружении Владимира Зеленского заговорили об изменении скандального закона о языке

На Украине вернуть русскому языку статус официального. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который в первую очередь посвящен тотальному запрету русского во всех сферах общественной жизни, вступил в силу на прошлой неделе.

Во вторник дискуссию о возвращении русского языка в жизнь Украины инициировал глава лидирующей на выборах в Раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Он заявил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование в регионе русского языка.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.

В разговоре с РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков посоветовал парламенту Украины законодательно вернуть русскому языку статус официального на всей территории Украины, речи только о Донбассе быть не может.

"Верховной Раде следует законодательно вернуть русскому языку статус официального на всей территории Украины, чтобы соблюдать права всех русскоязычных и русско-культурных граждан страны", - сказал Цеков.

Он полагает, что предложение разрешить пользоваться в полном объеме русским языком только для одного региона несерьезно.

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