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Раздобревшая Агилера рухнула с лестницы во время концерта (видео)

20:26
  • вторник
  • 23 июля 2019

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге

Американская певица Кристина Агилера неудачно спустилась с лестницы декораций во время концерта в Санкт-Петербурге и упала.

Инцидент произошел во время исполнения песни Bionic. Танцоры быстро подхватили артистку, и она продолжила выступать без каких-либо заминок, пишет интернет-портал "Дни.ру".

В последнее время Агилера отчаянно борется с лишними килограммами. Певица призналась, что строго ограничивает себя в еде, однако часто срывается и налегает на сладкое и фастфуд, отмечает teleprogramma.pro.

На данный момент Агилера гастролирует по миру с программой The X Tour. 21 июля прошел концерт в Санкт-Петербурге, а 23-го певица выступит в Москве. При этом менять декорации на более безопасные певица отказалась. Видимо, пообещала себе быть внимательнее.

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