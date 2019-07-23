На Урале хотели подорвать кортеж Путина

Злоумышленники были оперативно задержаны

Двое жителей Екатеринбурга пытались "заминировать" кортеж президента России Владимира Путина.

Инцидент произошел еще 9 июля по пути в аэропорт "Кольцово" после выступления Путина на саммите GMIS и встречи со студентами Уральского федерального университета.

Двое злоумышленников подложили муляж бомбы на пути следования президентского кортежа. Сотрудники полиции оперативно задержали нарушителей. Выяснилось, у них уже была судимость.

Свои действия злоумышленники объяснили тем, что они хотели проверить реакцию правоохранительных органов, пишет РИА Новости.

Видео: Путин дал дельный совет студентам