Новая программа Загитовой вызвала у россиян восторг

Россиянка выступит под песню израильской певицы

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась фрагментом короткой программы, которую она представит в предстоящем сезоне.

Олимпийская чемпионка выступит под песню израильской певицы Ясмин Леви под названием "Me Voy", что с испанского переводится как "я ухожу". Кусочек исполнения Загитова выложила в Instargam.

Фанаты фигуристки пришли в восторг от исполнения новой программы. "Наша фантастическая Алина. ты стала такая чувственная, божественная", Гениальная наша Алиночка! катает до последнего вздоха, до дрожи, до мурашек!", "Бесконечно можно смотреть! Просто не оторваться!", "Шикарно! Музыка, скольжение- все восхитительно!", - написали очарованные подписчики. (орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.)

В произвольной программе 17-летняя Загитова предстанет в образе царицы Египта Клеопатры под три музыкальные композиции: Питера Габриэла, Мориса Жарра и Хатира Хичама.

Полностью программы Загитовой можно будет увидеть на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро - с 22 по 24 ноября.