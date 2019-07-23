Актрису Доронину дерзко обокрали в Москве

Злоумышленники

Квартиру российской актрисы театра и кино Елены Дорониной обокрали в Москве.

Злоумышленники вынесли из дома артистки на Судостроительной улице 60 тысяч рублей и ювелирные украшения. Общий ущерб оценивается в 258 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы начали проверку. Установлено, что воры подобрали ключи к входной двери Дорониной и смогли проникнуть внутрь квартиры.

48-летняя Елена Доронина известна российскому зрителю по ролям в сериалах и фильмах "Пятый ангел", "Чемпион", "Высший пилотаж", "Глухарь-3".