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Актрису Доронину дерзко обокрали в Москве

21:24
  • вторник
  • 23 июля 2019

Злоумышленники

Квартиру российской актрисы театра и кино Елены Дорониной обокрали в Москве.

Злоумышленники вынесли из дома артистки на Судостроительной улице 60 тысяч рублей и ювелирные украшения. Общий ущерб оценивается в 258 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы начали проверку. Установлено, что воры подобрали ключи к входной двери Дорониной и смогли проникнуть внутрь квартиры.

48-летняя Елена Доронина известна российскому зрителю по ролям в сериалах и фильмах "Пятый ангел", "Чемпион", "Высший пилотаж", "Глухарь-3".

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