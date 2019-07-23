Новый министр обороны США оказался русофобом

Марк Эспер считает Москву противником

Марк Эспер утвержден на посту главы Пентагона. Это место оставалось вакантным на протяжении семи месяцев вплоть до сегодняшнего дня.

Решение по кандидатуре Эспера принял Сенат США. Ранее исполняющим обязанности министра обороны его назначил президент США Дональд Трамп.

Как пишут американские СМИ, несмотря на поддержку Трампа, новому главе Пентагона удалось заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов. "За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" – всего восемь.

Ранее Эспер отметился антироссийскими заявлениями. Выступая на слушаниях в Сенате, где рассматривалась его кандидатура, он заявил, что США уже в ближайшее время должны установить "полный контроль над всем российским ядерным арсеналом".

Он также назвал Москву "стратегическим противником" Соединенных Штатов и отметил, что в НАТО готовы отразить "агрессию России". Кроме того, Эспер пообещал в случае необходимости оказать военную помощь Украине.

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