Благоустройство площади Киевского вокзала в Москве завершат осенью

Во вторник привокзальную площадь проинспектировал Сергей Собянин

В столице близятся к завершению работы по комплексному благоустройству территории Киевского вокзала. Всё должно быть готово уже к началу сентября. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, этот проект для города - один из самых масштабных в году. Работы еще много - комфортную среду создают в огромном квартале: здесь и пути железной дороги, и станции метро и набережная Москвы реки. В сутки тут проходят порядка 200 тысяч человек, поэтому в первую очередь в районе будет новая схема движения - удобная для пешеходов.

Вместо стихийной парковки будет пешеходный бульвар. После масштабной реставрации здания Киевского вокзала работы не закончены. Продолжается благоустройство прилегающей к нему территории.

Ежедневно здесь проходят сотни тысяч людей. Пассажиры метро и пригородных электричек, поездов дальнего следования. Постояльцы гостиниц, туристы и работники деловых центров - для всех них это место сделают единой комфортной городской средой.

Порядок на площади у Киевского вокзала стали наводить еще несколько лет назад. Объект культурного наследия страны медленно, но верно возвращал себе свой статус. Стихийно возникший автовокзал ликвидировали. Несанкционированная торговля тоже осталась в прошлом.

Здесь обустроят один из самых удобных в столице транспортно-пересадочных узлов. Схема движения автотранспорта изменится. Новое место парковки - между Киевским сквером и торговым центром "Европейский". Значительная часть проезжей части станет пешеходной. Но для водителей такси и общественного транспорта улучшатся условия подъезда. Будущую схему движения объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что мы делаем? Мы увеличиваем на 30% объем парковок для такси. На 20% увеличится объем наземного транспорта - автобусов. Очень важно, чтобы пространство было комфортным и для пешеходов, поэтому связки между железнодорожным вокзалом, станцией метрополитена и пешеходным мостом через Москву-реку будут накрыты навесом уникальным и будет обеспечен комфортный переход", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект "Сухие ноги" максимально защитит пассажиров от ненастной погоды. Для удобной пересадки между наземным транспортом, метро и поездами будут построены навесы. Один - в проезде между вокзалом и торговым центром "Европейский", а второй - от вокзала до пешеходного моста Богдана Хмельницкого.

Не забыли и о жителях ближайших домов. Вместе с привокзальной площадью благоустраивать будут и соседние территории. Всего - 19 улиц, переулков и площадей. И это часть большого столичного проекта по реконструкции вокзалов и прилегающих зон.

"Московские вокзалы являются одними из самых крупных транспортных объектов страны. Московские вокзалы и так или иначе все, что вокруг них происходит, касается миллионов людей. Как москвичей, так и гостей столицы, поэтому мы последовательно наводим порядок на вокзалах", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Удобный транспортно-пересадочный узел также появится на Савеловском вокзале. Наконец-то начнется стройка за забором у Павелецкого вокзала. Там возведут подземный торговый комплекс. А работы по масштабному благоустройству Киевского вокзала завершатся уже этой осенью.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Андрей Алексеев. "ТВ Центр".

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