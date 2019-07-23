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В МИД России придумали, как обезопасить Персидский залив

21:45
  • вторник
  • 23 июля 2019

Москва предложила создать в регионе антитеррористическую коалицию

МИД России опубликовал на своем сайте Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В частности, Москва предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах залива.

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Центральной долгосрочной задачей, по мнению российских дипломатов, является создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран Залива, на правах наблюдателей входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.

В Москве считают, что стабилизировать обстановку в Персидском заливе можно только за счет "подлинно инклюзивной системы региональной безопасности". Как говорится в тексте концепции, главный принцип представленной концепции - "поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюции ее Совета Безопасности".

В МИД добавили, что концепция носит предварительный характер и требует дополнительного обсуждения и проработки. 

Ситуация в Персидском заливе резко обострилась несколько месяцев назад после того, как в соседнем Оманском неизвестные напали на два танкера. На фоне этого инцидента ухудшились отношения Ирана с США. Ранее в конфликт также втянули Великобританию.

Видео: США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

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