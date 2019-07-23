Съемки фильма о Началовой приостановили из-за вранья ее пиарщика

Анну Исаеву обвинили в "плясках на костях"

Российская певица Юлия Началова уже четыре месяца назад ушла в мир иной, но ее имя все никак не может обрести покой здесь, на Земле.

После смерти артистки продюсер Андрей Загорский выразил желание снять о ней фильм. Картина получила название "Буду рядом" и должна была быть закончена к осени 2019 года. Однако родственники певицы, а особенно ее пиар-менеджер Анна Исаева, "вставляют палки в колеса" и не дают закончить начатое.

"Уже сняли несколько эпизодов с участием заслуженных актеров. Это известные люди, например, Валентина Талызина. Но теперь я не могу продолжить работу над фильмом, потому как не ясно, что будет с музыкальным контентом", - объяснил Загорский агентству ФАН.

Изначально Исаева предложила помощь в съемках, но родители Началовой выступили против. Затем выяснилось, что они дали согласие на съемки фильма Первым каналом. Загорский отметил, что Исаева почти всегда говорит от имени семьи, но ее мнение зачастую не совпадает с позицией Виктора и Таисии Началовых.

"Она выстроила себе пиар на имени Юли. Зачем устраивать эти пляски на костях? Я в отличие от нее этим не занимаюсь. Исаева в этой ситуации ведет себя некрасиво", - отметил продюсер.

В свою очередь пиар-менеджер покойной певицы молчать не стала. Она назвала Загорского "котом в мешке", от которого неизвестно, что можно ожидать. Поэтому родители Юлии решили отказаться от съемки фильма под его руководством.

Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Певице было 38 лет. У нее осталась дочь от футболиста Евгения Алдонина Вера.

Видео: передача "Мой герой" с Юлией Началовой