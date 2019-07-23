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Умерший в США российский боксер оставил жену и дочь

22:30
  • вторник
  • 23 июля 2019

Стали известны подробности последнего боя спортсмена

Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся во вторник в больнице в США после неудачного для спортсмена боя, оставил двухлетнего сына и жену.

В Instagram бойца появилось прощальное послание от его жены. "Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье", - говорится в посте.

Семье Дадашева пообещали сделать пожизненные выплаты. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бокса России Умар Кремлев.

Дадашеву стало плохо после боя 20 июля. Он вышел на ринг против кубинца Сабриэля Матиаса. Российский спортсмен пропустил много ударов, и тренер остановил поединок. В Сети появилось последнее видео с Дадашевым.

"Макс, я собираюсь остановить бой. Ты пропускаешь слишком много ударов. Слишком много, Макс. Пожалуйста, позволь мне сделать это", - говорит на видео тренер Дадашева Бадди Макгирт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Я остановлю бой! Я остановлю его. Макс, ты пропускаешь слишком много" В сети появилось видео, как тренер российского боксёра Максима Дадашева перед последним раундом изо всех сил уговаривает его прекратить поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Боец в ответ мотает головой и молча смотрит на настил, но в итоге соглашается с наставником. В раздевалку его унесли уже на носилках. Позже врачи обнаружат у Дадашева тяжёлый отёк мозга и примут решение провести трепанацию – удалить часть черепа. Сейчас боксёр после операции находится в искусственной медикаментозной коме. Врачи пока прогнозов не дают Информация и видео от телеграм-канала @Lshot #бокс #boxing #боксер #боксеры #боец #бойцы #спорт #новости #единоборства #боевыеискусства #травмы #максимдадашев #дадашев

Публикация от Разведка боем (@razvedkaboempro)

После этого боя спортсмену стало плохо. Его забрали на машине скорой помощи в больницу. По пути в медучреждение Дадашева вырвало, и он потерял сознание. Врачи провели ему сложную операцию на мозге. При этом в окружении спортсмена до последнего давали положительный прогноз. Однако спустя три дня после поединка состояние спортсмена в очередной раз ухудшилось. Сердце Дадашева не выдержало, и он умер.

Как заявил первый тренер спортсмена Руслан Дотдаев, Дадашев последние три года находился в Америке. "Как и что с ним происходило, как тренировался, соблюдались ли все медицинские условия - я же не в курсе всех этих событий", - отметил тренер.

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