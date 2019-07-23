Умерший в США российский боксер оставил жену и дочь

Стали известны подробности последнего боя спортсмена

Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся во вторник в больнице в США после неудачного для спортсмена боя, оставил двухлетнего сына и жену.

В Instagram бойца появилось прощальное послание от его жены. "Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье", - говорится в посте.

Семье Дадашева пообещали сделать пожизненные выплаты. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бокса России Умар Кремлев.

Дадашеву стало плохо после боя 20 июля. Он вышел на ринг против кубинца Сабриэля Матиаса. Российский спортсмен пропустил много ударов, и тренер остановил поединок. В Сети появилось последнее видео с Дадашевым.

"Макс, я собираюсь остановить бой. Ты пропускаешь слишком много ударов. Слишком много, Макс. Пожалуйста, позволь мне сделать это", - говорит на видео тренер Дадашева Бадди Макгирт.

После этого боя спортсмену стало плохо. Его забрали на машине скорой помощи в больницу. По пути в медучреждение Дадашева вырвало, и он потерял сознание. Врачи провели ему сложную операцию на мозге. При этом в окружении спортсмена до последнего давали положительный прогноз. Однако спустя три дня после поединка состояние спортсмена в очередной раз ухудшилось. Сердце Дадашева не выдержало, и он умер.

Как заявил первый тренер спортсмена Руслан Дотдаев, Дадашев последние три года находился в Америке. "Как и что с ним происходило, как тренировался, соблюдались ли все медицинские условия - я же не в курсе всех этих событий", - отметил тренер.

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