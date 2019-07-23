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Россиянам моложе 21 года запретят покупать алкоголь

22:47
  • вторник
  • 23 июля 2019

Повышением возраста продажи алкоголя озаботились в Госдуме

В Госдуму внесли законопроект о повышении минимального возраста для покупки спиртных напитков. Документом предлагается наделить регионы правом повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года.

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Проект ограничительного закона внес депутат Шамсаил Саралиев. В пояснительной записке автор документа ссылается на исследования о вреде алкоголя для подростков. В частности, указывается, что мозг молодых людей формируется вплоть до 21 года.

Повышение возраста продажи алкоголя ранее поддержали россияне. Согласно опросу ВЦИОМ, 78% граждан согласились с необходимостью увеличения возраста продажи алкоголя. Кроме того, в конце марта Минздрав предложил запретить продавать крепкий алкоголь (с содержанием этилового спирта более 16,5%) лицам до 21 года.

Стоит отметить, что аналогичный законопроект был отклонен в 2017 году.

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