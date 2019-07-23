Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

Россиян содержат в нечеловеческих условиях

Северокорейские военные захватили российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Подробности инцидента сообщили в Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем.

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Судно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. Прямо на ходу на него высадились пограничники и отключили все средства связи, пишет "Коммерсант".

На судне "Сянхайлинь-8" находятся 15 россиян и двое южнокорейцев. В настоящий момент их содержат в закрытых каютах, где регулярно обыскивают и допрашивают. Во вторник российский консул посетил задержанных. В КНДР пока не сообщают о начале судебного разбирательства.

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