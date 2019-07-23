ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

23:08
  • вторник
  • 23 июля 2019

Россиян содержат в нечеловеческих условиях

Северокорейские военные захватили российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Подробности инцидента сообщили в Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем.

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Судно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. Прямо на ходу на него высадились пограничники и отключили все средства связи, пишет "Коммерсант".

На судне "Сянхайлинь-8" находятся 15 россиян и двое южнокорейцев. В настоящий момент их содержат в закрытых каютах, где регулярно обыскивают и допрашивают. Во вторник российский консул посетил задержанных. В КНДР пока не сообщают о начале судебного разбирательства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Захват рыболовного судна
Захват рыболовного судна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.