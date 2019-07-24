В Хабаровском крае – траур по погибшим детям

Он продлится три дня

Туристический комплекс "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, в среду будет закрыт. Пока там остаются 175 детей, в ближайшее время их заберут родители, сообщает "ТВ Центр".

Огонь в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Пламя распространилось на площади более двух тысяч квадратных метров, сгорели 20 палаток. В этот момент там находились 189 детей. Жертвами трагедии стали четверо. Сейчас двое пострадавших ребят доставлены в клинику Хабаровска с отравлением угарным газом. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Еще одна девочка проходит лечение в больнице Солнечного, она идет на поправку.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны директор и руководитель детского лагеря. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать неисправный обогреватель. С сегодняшнего дня в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим.