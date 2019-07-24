Британия и Россия сблизятся при Джонсоне?

Имя нового главы британского правительства стало известно 23 июля

Реализует ли Борис Джонсон на посту премьер-министра обещанный им сценарий "жёсткого Брекзита"? Какой будет внешняя политика Британии при новом главе правительства? И стоит ли рассчитывать на потепление отношений Лондона и Москвы?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Борис Джонсон обещает, что он положит конец истории о "Брекзите". То, что не смогла сделать Тереза Мэй и за что она поплатилась", - сказал он.

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