Россиян предупредили об угрозе "второго Чернобыля"

Правительству доложили об опасности
Росприроднадзор попросил правительство создать программу по рекультивации территории заброшенного завода "Усольехимпром" в Иркутской области.
Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что завод находится в полуразрушенном состоянии, а на его территории полно нефтеотходов, емкостей с химически опасными веществами и остатков ртути.
"Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", - цитирует Радионову газета "Известия".
Глава Росприроднадзора также высказалась о строительстве в России мусоросжигательных заводов, которое в основном вызывает недовольство граждан. По ее словам, многие государства внедряют у себя мусоросжигательные технологии. В нашей стране эта отрасль пока не заслужила доверия населения, с сожалением отметила Радионова.
"Долгое время она носила криминальный характер. Сейчас положение меняется. Создаются экономические предпосылки, при которых криминалу становится неинтересно заниматься мусором. Сверхприбыль и серый бизнес здесь уже невозможны - к ТКО приковано слишком много внимания. Правила прописаны достаточно жестко для всех. Это одна из самых масштабных реформ, которые мы видели за 10 лет", - заявила Светлана Радионова.
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