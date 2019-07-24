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Россиян предупредили об угрозе "второго Чернобыля"

08:30
  • среда
  • 24 июля 2019

Правительству доложили об опасности

Росприроднадзор попросил правительство создать программу по рекультивации территории заброшенного завода "Усольехимпром" в Иркутской области.
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Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что завод находится в полуразрушенном состоянии, а на его территории полно нефтеотходов, емкостей с химически опасными веществами и остатков ртути. 

"Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", - цитирует Радионову газета "Известия"

Глава Росприроднадзора также высказалась о строительстве в России мусоросжигательных заводов, которое в основном вызывает недовольство граждан. По ее словам, многие государства внедряют у себя мусоросжигательные технологии. В нашей стране эта отрасль пока не заслужила доверия населения, с сожалением отметила Радионова. 

"Долгое время она носила криминальный характер. Сейчас положение меняется. Создаются экономические предпосылки, при которых криминалу становится неинтересно заниматься мусором. Сверхприбыль и серый бизнес здесь уже невозможны - к ТКО приковано слишком много внимания. Правила прописаны достаточно жестко для всех. Это одна из самых масштабных реформ, которые мы видели за 10 лет", - заявила Светлана Радионова. 

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