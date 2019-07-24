В Европе заявили о подрыве партнерства с Украиной по газу

В ситуацию попросили вмешаться главу "Нафтогаза"

Европейская федерация энерготрейдеров обеспокоена долгами "Укртрансгаза" за газ для технических нужд. Об этом говорится в ее письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Теперь всерьез встает вопрос о стабильности компании и надежности поставок.

Письмо было написано после того, как в июне "Укртрансгаз" заявил о срыве аукционов на закупку газа в связи с тем, что ни один поставщик не вышел на тендер. И хотя технический газ поставил "Нафтогаз", доверие участников рынка уже пострадало.

Как отметили в "Укртрансгазе", эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки. Сложившаяся ситуация охарактеризована как "вызывающая беспокойство" и "деликатная", пишет "Газета.Ru" со ссылкой на "Украинские новости".

Это может привести к снижению желания международных партнеров делать инвестиции в энергетический сектор страны. В итоге в ситуацию попросили вмешаться Коболева. И сделать это необходимо, как можно быстрее, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме.

Кроме того, продолжающийся несанкционированный отбор газа может привести к дальнейшей нестабильности украинской ГТС, а также перебоям в транспортировке газа через территорию Украины.

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