"Это большая трагедия": гибель боксера Дадашева сразила Костю Цзю

Он намекнул на виновников случившегося

Боксер Константин Цзю назвал трагедией произошедшее с россиянином Максимом Дадашевым, который умер в США после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

"Мои соболезнования всем родным и близким, потому что это большая трагедия, трагедия семьи, трагедия страны и всех любителей бокса, - цитирует Цзю портал Sport24. - Команда тренера должна ощущать, что происходит с боксером. Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать".

По мнению Константина Цзю, тренер 28-летнего спортсмена должен был раньше остановить поединок. "Мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжелое ощущение, боль", - сказал легендарный боксер.

Цзю также призвал не судить об опасности бокса по этому несчастному случаю. Люди получают смертельные травмы и в других видах спорта. Поэтому родителям не стоит бояться отправлять детей на бокс, считает заслуженный мастер спорта.

Напомним, Максиму Дадашеву стало плохо во время боя 20 июля. Бадди Макгирт, тренер россиянина, настоял на прекращении поединка на 11 раунде, потому что его воспитанник пропустил много ударов. Дадашева доставили в больницу с отеком мозга. Во время операции ему удалили часть черепа, после чего ввели в медикаментозную кому. Через три дня мужчина умер от остановки сердца.

У спортсмена остались жена и двухлетний сын. "Настало самое тяжелое время в нашей семье", - написала его супруга в соцсети. Президент Федерации бокса России Умар Кремлев пообещал семье Дадашева пожизненные выплаты.

Максим Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. Он провел 13 боев и ни разу не проиграл.