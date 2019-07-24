Почему полезны горькие листья салата?

Специалисты выяснили, какой продукт снимает усталость и оказывает успокаивающее действие. Это салат, имеющий горьковатый привкус. Все дело в том, что в нем содержатся гликозид и лактуцин. Помимо седативного эффекта, эти вещества также возбуждают аппетит.

"В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз", — рассказала РИА Новости начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева.

В то же время, по ее словам, важно следить, чтобы листья салата были свежими – увядшие и пожелтевшие, скорее всего, больше навредят организму, чем принесут пользы.

Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах грибов. В частности, они могут положительно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, грибы являются источником белка, витаминов группы В и С.