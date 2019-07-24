Совместное воздушное патрулирование России и Китая взволновало США

Там будут продолжать защищать свои союзников

В Пентагоне будут внимательно следить за дальнейшими событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с проведением совместного патрулирования самолеты ВКС России и ВВС Китая. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы американского Минобороны Дэвид Истберн.

По его словам, США тесно взаимодействуют с Южной Кореей, а также Японией. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон что приверженность Вашингтона "защите их союзников нерушима", сообщает ТАСС.

Накануне, 23 июля, Россия и Китай впервые совершили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем участвовали российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и китайские бомбардировщики "Хун-6к".

По ходу патрулирования российские самолеты сопровождали корейские истребители F-16. Совместное патрулирование было осуществлено, чтобы углубить и развить российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства, повысить уровень взаимодействия вооруженных сил двух стран, а также совершенствовать их возможности по ведению совместных действий. Кроме того, одной из целей было укрепление глобальной стратегической стабильности.

До этого в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. В воздух были подняты южнокорейские истребители. Они якобы открыли предупредительную стрельбу.

Однако в Минобороны России отметили, что никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. В ведомстве напомнили, что Сеул ссылается на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО", однако такие зоны не предусмотрены международными правилами.

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Видео: минобороны опубликовало видео инцидента с Ту-95 и корейскими F-16