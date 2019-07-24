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Брошенная Купером Шейк нашла утешение в дочери

08:59
  • среда
  • 24 июля 2019

Мужчины рядом с Ириной нет

Ирина Шейк нашла чем себя занять после разрыва отношений с Брэдли Купером. Модель каждую свободную минуту проводит с дочкой Леей. Воспитание малышки теперь на первом месте у россиянки.
История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

"Она сосредоточена на своей дочери и проводит время с ней. Она хотела бы встретиться с кем-то в будущем, но в данный момент это не является приоритетом", - рассказал изданию E! Знакомый Шейк, пожелавший остаться неназванным.

По словам друга модели, россиянка переживает из-за разрыва с актером и только малышка Лея помогает ей справиться. Мужчины рядом с Шейк нет. "Ирина сейчас ни с кем не встречается", - отметил инсайдер.

Напомним, роман Шейк и Купера начался в 2015 году. Вскоре актер сделал своей возлюбленной предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. Зато Ирина родила Брэдли дочку. Малышку назвали Лея. Сейчас девочке два годика.

В мае 2019 года появились первые слухи о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Сначала сообщалось, что модель и актер расстались из-за его романа с Леди Гагой, а потом появилась информация о том, что Купер не захотел брать россиянку в жены.

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