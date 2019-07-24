Загитова растрогала премьера Японии плюшевым подарком

Синдзо Абэ позвал россиянку в префектуру Акита вместе с ее собакой

Российская фигуристка Алина Загитова побывала на приеме у премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По ходу встречи спортсменка передала политику подарок.

"Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании", - отметил Абэ.

Также он подчеркнул, что ему приятно смотреть на то, как растет Масару - собака акита-ину, которую два года назад власти японской префектуры Акита, а также сам премьер передали Загитовой. В связи с этим он пригласил россиянку и ее питомца посетить историческую родину пса. По его словам, жители с нетерпением ждут этого.

Prime Minister Abe welcomed renowned Russian figure skater Alina Zagitova at his office. pic.twitter.com/iNjBeftZaO — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) 24 июля 2019 г.

Однако Алина Загитова призналась, что Масару плохо переносит полеты. По ее словам, ей бы хотелось везти собаку в салоне самолета, а не в багаже, передает ТАСС. Тем не менее, девушка поблагодарила Абэ за приглашение.

"Я поговорю со своими коллегами на этот счет", - отметил глава японского правительства.

Затем Загитова преподнесла Абэ подарок. Это плюшевая собаку породы акита-ину. Японский премьер явно умилился от такой собаки и пошутил, что это ему "вместо Масару".

Япония подарила Загитовой щенка акита-ину после победы в Олимпиаде-2018. Она прошла в южнокорейском Пхенчхане. Ее кличка – Масару, что в переводе с японского означает "Победитель".

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