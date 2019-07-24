57-летняя жена Малинина в мини-шортах произвела фурор

Она прогулялась по тирольским лугам
Врач-гинеколог Эмма Малинина, которая почти 30 лет замужем за певцом Александром Малининым, поделилась фотографиями с отдыха в Австрии.
57-летняя Малинина, владеющая частной гинекологической клиникой в Германии и сетью аптек в России, прогулялась по сельской местности Тироля. На прогулку она вышла в голубой вельветовой куртке и коротких джинсовых шортах.
"Всю свою жизнь умный человек стремится к гармонии, а чтобы быть счастливым, нужно знать меру во всем", - написала супруга Малинина в Instagram, выложив шесть фотографий с прогулки. Интернет-пользователи восхитились красотами природы и стройной фигурой Эммы. По их мнению, врач выглядит замечательно для своего возраста.
- Таких сильных женщин, как Вы, не так уж и много в мире.
- Вдыхая запах бревен и травы, Вы, Эммочка, прекрасны и сильны.
- Оставаться красивой без макияжа, в повседневной одежде - это талант!
- Вам очень идет голубой цвет, к глазам. Вы в очень хорошей форме!
Ранее Александр Малинин назвал себя подкаблучником, который всегда рад сделать приятное любимой женщиной. При этом он заявил, что не позволяет никому собой помыкать.
Александр и Эмма поженились в 1990 году. В 2000 году у них родились двойняшки Фрол и Устинья.