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57-летняя жена Малинина в мини-шортах произвела фурор

09:35
  • среда
  • 24 июля 2019

Она прогулялась по тирольским лугам

Врач-гинеколог Эмма Малинина, которая почти 30 лет замужем за певцом Александром Малининым, поделилась фотографиями с отдыха в Австрии.

57-летняя Малинина, владеющая частной гинекологической клиникой в Германии и сетью аптек в России, прогулялась по сельской местности Тироля. На прогулку она вышла в голубой вельветовой куртке и коротких джинсовых шортах.  

"Всю свою жизнь умный человек стремится к гармонии, а чтобы быть счастливым, нужно знать меру во всем", - написала супруга Малинина в Instagram, выложив шесть фотографий с прогулки. Интернет-пользователи восхитились красотами природы и стройной фигурой Эммы. По их мнению, врач выглядит замечательно для своего возраста. 

- Таких сильных женщин, как Вы, не так уж и много в мире.

- Вдыхая запах бревен и травы, Вы, Эммочка, прекрасны и сильны. 

- Оставаться красивой без макияжа, в повседневной одежде - это талант!

- Вам очень идет голубой цвет, к глазам. Вы в очень хорошей форме!

Ранее Александр Малинин назвал себя подкаблучником, который всегда рад сделать приятное любимой женщиной. При этом он заявил, что не позволяет никому собой помыкать.  

Александр и Эмма поженились в 1990 году. В 2000 году у них родились двойняшки Фрол и Устинья. 

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