ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

11:42
  • среда
  • 24 июля 2019

Моряков обвиняют в нарушении границы зоны военного охранения

Наши дипломаты встретились с экипажем российского рыболовецкого судна, которое задержали северокорейские пограничники. Оно сейчас пришвартовано в порту Вонсан. Как сообщили в посольстве, все моряки здоровы. "Сянхайлинь -8" с россиянами и гражданами Южной Кореи на борту было остановлено в 53 милях от берега КНДР неделю назад. Их обвинили в нарушении границы зоны военного охранения.

В настоящее время информации о судьбе команды российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8" крайне мало. Это связано в первую очередь с закрытостью КНДР, пограничники которой и задержали краболова. Это произошло в ночь на 17-е июля, но первая информация стала поступать только сейчас, передает "ТВ Центр". Дело в том, что о буксировки корабля в северокорейский порт Вонсан стало известно лишь после того как представители "Северо-Восточной рыболовной компании", владельцы судна, обеспокоенные его пропажей, отследили данные спутниковых телефонов, находящихся на борту. Экипаж - 17 человек. 15 из них - россияне. Двое граждан Южной Кореи.

Согласно международному морскому праву территориальными водами любой страны считаются 12 миль. Однако в Северной Корее есть такое понятие как зона военного охранения, которая составляет пятьдесят миль. И якобы эту границу рыбаки и нарушили. По некоторым данным, задержание краболова произошло в 53 милях от побережья КНДР. По данным судовладельца ,"Сянхайлинь-8" вышло из южнокорейского порта Сокчхо. Шло к месту промысла в Японском море и по дороге было задержано. К переговорам с северокорейской стороной сейчас подключены и Министерство иностранных дел, и даже администрация Сахалинской области.

Официальных комментариев от северокорейской стороны пока не поступало. В компании-судовладельце всерьез опасаются за здоровье моряков, которые находятся фактически под арестом, на судне. Запасы воды и еды у них не безграничны.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Рыболовные суда
Рыболовные суда
Рыболовные суда
Рыболовные суда
Рыболовные суда
Рыболовные суда
Рыболовные суда
Рыболовные суда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.