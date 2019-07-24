Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Моряков обвиняют в нарушении границы зоны военного охранения

Наши дипломаты встретились с экипажем российского рыболовецкого судна, которое задержали северокорейские пограничники. Оно сейчас пришвартовано в порту Вонсан. Как сообщили в посольстве, все моряки здоровы. "Сянхайлинь -8" с россиянами и гражданами Южной Кореи на борту было остановлено в 53 милях от берега КНДР неделю назад. Их обвинили в нарушении границы зоны военного охранения.

В настоящее время информации о судьбе команды российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8" крайне мало. Это связано в первую очередь с закрытостью КНДР, пограничники которой и задержали краболова. Это произошло в ночь на 17-е июля, но первая информация стала поступать только сейчас, передает "ТВ Центр". Дело в том, что о буксировки корабля в северокорейский порт Вонсан стало известно лишь после того как представители "Северо-Восточной рыболовной компании", владельцы судна, обеспокоенные его пропажей, отследили данные спутниковых телефонов, находящихся на борту. Экипаж - 17 человек. 15 из них - россияне. Двое граждан Южной Кореи.

Согласно международному морскому праву территориальными водами любой страны считаются 12 миль. Однако в Северной Корее есть такое понятие как зона военного охранения, которая составляет пятьдесят миль. И якобы эту границу рыбаки и нарушили. По некоторым данным, задержание краболова произошло в 53 милях от побережья КНДР. По данным судовладельца ,"Сянхайлинь-8" вышло из южнокорейского порта Сокчхо. Шло к месту промысла в Японском море и по дороге было задержано. К переговорам с северокорейской стороной сейчас подключены и Министерство иностранных дел, и даже администрация Сахалинской области.

Официальных комментариев от северокорейской стороны пока не поступало. В компании-судовладельце всерьез опасаются за здоровье моряков, которые находятся фактически под арестом, на судне. Запасы воды и еды у них не безграничны.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".