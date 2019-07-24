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Какие кадровые перестановки ждут Украину

11:44
  • среда
  • 24 июля 2019

ЦИК продолжает считать бюллетени

Апелляционный суд Киева отказал украинскому Минкульту в переименовании канонической православной церкви. В ведомстве требовали добавить в название формулировку о принадлежности к Московскому патриархату, что крайне негативно восприняли в УПЦ. Власти же продолжающийся религиозный конфликт предпочитают обходить стороной. В стране сейчас идут дискуссии о том, какие кадровые перестановки ждут Украину в ближайшее время. Хотя ЦИК еще считает бюллетени. Но предварительные итоги у многих вызвали вопросы.

В городе Покровск Донецкой области второй день не стихает митинг. Около здания местной избирательной комиссии в рукопашной сошлись сторонники и противники Руслана Требушкина. Кандидата в депутаты Верховной Рады от "Оппозиционного блока". По результатам голосования он набрал более 30 процентов. Но избиратели уверены - данные сфальсифицированы и требуют назначить новое голосование. Страсти накалены настолько, что разнимать недовольных пришлось усиленным нарядам полиции, передает "ТВ Центр".

Митингующие уходить отказываются. Установили палатки. Требуют вмешательства генпрокурора. Но где он уже третий день никто не знает. Официально Луценко в отпуске. Генпрокурора настоятельно вызывал на брифинг посвященный расследованию уголовного дела по факту убийства журналиста Шеремета и президент. Луценко это приглашение проигнорировал.

Злые языки утверждают - Луценко бежал из страны, опасаясь обещанной Зеленским люстрации. Ему, кстати, президент уже нашел замену. На этот пост будет назначен Руслан Рябошапка. Профессиональный юрист. И один из немногих в команде Зеленского, кто не имеет отношения к шоу-бизнесу. Украинские СМИ считают, что с этой рокировки президент начинает избавляться от людей Порошенко, которые пока еще занимают ключевые посты.

Возможная отставка главы МВД сегодня на Украине тема номер один. Политики ломают копья в дискуссиях, рискнет президент избавиться от него или побоится. В схватке между Порошенко и Зеленским Аваков занял нейтралитет. Обеспечил новому президенту порядок во время выборов и тем самым, говорят политологи, похоронил старого.

Амбиции Авакова высоки. Он тоже метит на пост премьер министра. А заполучить в своей команде нового "серого кардинала" из старой команды, не суть важно на каком посту, Зеленский не хочет.

Вполне ожидаемо лишиться своего поста может и киевский градоначальник. В среду Кличко вызывают на допрос в госбюро расследований. На него заведены два уголовных дела, связанных с незаконным распределением земель.

Впрочем, говорят политологи, Кличко могут уволить не только из-за коррупционных скандалов. Но еще и потому, что Зеленскому на предстоящих в 2020 году выборах в местные органы власти очень будет нужен в столице свой человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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