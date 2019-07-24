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Вы принимаете его каждый день: назван вызывающий рак продукт

10:05
  • среда
  • 24 июля 2019

Вы можете найти его в кофе или диетических безалкогольных напитках

Искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека. К такому выводу пришли ученые Университета Сассекса в Англии.

По их данным, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) специально обесценивало результаты исследований, которые выявляли вред этой добавки.

Действительно, EFSA в 2013 году отмело результаты 73 исследований, в которых говорилось об опасности аспартама. Эти работы были более надежны, чем 84% научных трудов, показавших отсутствие опасности добавки, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на MedicalXpress.

Еще с 1974 года эксперты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, а также поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств. Все это могло возникнуть у человека в результате употребления аспартама. Он содержится во многих продуктах, в том числе, диетических безалкогольных напитках.

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