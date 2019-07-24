МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Эксперты уверены: ближневосточные страны поддержат инициативу

В Персидском заливе должен быть создан новый механизм сотрудничества, в который будут на равноправной основе вовлечены все государства региона. Об этом говорится в концепции коллективной безопасности, которую накануне представил российский МИД. В документе отражен целый ряд основополагающих мер, которые позволят урегулировать кризис.

О необходимости создания международной контролирующей организации заговорили на фоне нарастающей напряженности в регионе. 9 принципов, которые легли в основу концепции, должны стать залогом безопасности. Ключевой - уважение суверенитета и территориальной целостности. Следить за соблюдением прописанных норм могла бы специальная коалиция, в которую, по мнению российского МИД, должны войти не только Россия, Китай, США, ЕС и Индия, но и все заинтересованные государства. Причем - и это особо подчеркивается в документе - на равноправной основе, передает "ТВ Центр".

"Система безопасности в Персидском заливе должна носить универсальный и всеобъемлющий характер, строиться на основе уважения интересов всех региональных и других вовлеченных сторон во всех сферах безопасности, включая военную, экономическую и энергетическую", - указали в ведомстве.

Ситуация обострилась в мае, когда Вашингтон заподозрил Иран в нападении на нефтяные танкеры. Тегеран, в свою очередь, обвинения опроверг, но дал ясно понять, что будет жестко реагировать на любого рода провокации. Тогда же стало известно, что один из кораблей ВМС США сбил иранский беспилотник. Причем, произошло это в том же районе, где месяц назад Иран сбил американский беспилотник. Инциденты в Персидском заливе положили начало - как ее окрестили в СМИ - войне танкеров. Не допустить новых обострений могла бы антитеррористическая коалиция. Для этого страны-участницы должны установить горячие линии между военными и создать демилитаризованные зоны. А главное - отказаться от постоянных иностранных баз. Об этом говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью СМИ Латинской Америки и телеканалу RT.

"Этот регион уже много раз страдал от авантюрной политики Вашингтона. Я убеждён, что Иран – это страна, которая должна быть частью решения проблемы региона, а не выставляться в качестве главного виновника всего того, что там происходит", - сказал глава МИД России.

На тех же самых принципах, уверены в российском МИД, должен решаться и арабо-израильский конфликт. Именно здесь лежит один из главных факторов нестабильности в регионе. Принимать на себя единолично роль жандарма в обход международного права не должна ни одна из стран. Конкретные решения должны приниматься ключевыми игроками региона.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".