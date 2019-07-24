Сибирь окутало смогом (видео)

В некоторых районах объявлен режим чёрного неба

Сразу несколько регионов Сибири окутаны смогом от природных пожаров - в Красноярском крае горят 750 тысяч гектаров леса. Дымовая завеса растянулась на сотни километров. Люди жалуются на головокружения и боли в сердце.

Минимальная видимость, смог и запах гари — Красноярск окутан дымом от природных пожаров. В Эвенкии горят 750 тысяч гектаров леса. Городу и жилым домам огонь не угрожает, но ветер принес облако сажи. Все окутано сизой дымкой. Нормально дышать невозможно, передает "ТВ Центр".

Дым окутал сразу несколько регионов Сибири. Тяжелая ситуация на территории Хакасии, Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей. Во многих регионах введен режим черного неба - предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, чтобы не ухудшать ситуацию. Жители жалуются на головокружения, одышку и боли в сердце. Врачи рекомендуют меньше выходить на улицу, не открывать окна и больше пить. Особое внимание детям и пожилым людям. Впрочем, по словам специалистов, превышение предельно допустимой нормы вредных веществ в воздухе пока не зафиксировано.

Причиной пожаров стала жаркая засушливая погода. Температура воздуха в Эвенкии давно держится на отметке плюс 30. Дождей нет. Власти считают ситуацию острой, но контролируемой. Пожарные тушат небольшую часть возгораний, что называется, по кромке огня. Там, где огонь угрожает населенным пунктам и промышленным объектам. Так, один из очагов - всего в пяти километрах от села. И если переменится ветер, то МЧС перебросит в район самолет-амфибию Бе-200.

По прогнозам, в ближайшие дни улучшения ждать не стоит. Сложная метеообстановка продержится в Эвенкии еще несколько дней. Люди ждут дождей и ветреной погоды - чтобы дымка рассеялась.

Юлия Степина, "ТВ Центр".