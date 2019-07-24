Принцесса беременна! Елизавета II снова станет прабабушкой в 2019 году

Пополнение в семье неминуемо

Активизировались слухи о беременности принцессы Евгении, шестой внучки британской королевы Елизаветы II.

29-летняя Евгения и 33-летний Джек Бруксбэнк поженились в октябре прошлого года. С тех пор поклонники королевской семьи с нетерпением ждут пополнения в семье Елизаветы II. Официального объявления о беременности Евгении еще не было, однако это не мешает наблюдательным британцам выискивать намеки на интересное положение принцессы.

В январе внучка королевы написала в Instagram, что 2018 год оказался для нее полным событиями, а 2019 год будет "волнующим". Этот эпитет навел фанатов на мысль о том, что в текущем году Евгения родит первенца.

Другой намек на беременность жители Британии увидели на скачках в Аскоте. Евгения пришла на ипподром в бирюзовом платье и выглядела несколько пополневшей. Некоторые интернет-пользователи даже заметили исходящее от нее "свечение беременности". К тому же принцесса часто держала руку на животе, что обычно делают беременные женщины, инстинктивно пытаясь защитить ребенка в утробе.

Еще одним звоночком стало поведение принцессы на концерте певицы Селин Дион в Лондоне. Сестра Евгении пила алкогольный коктейль, тогда как сама она цедила воду из стакана. "Принцесса беременна!" - тут же взбудоражились поклонники монаршей фамилии, пишет Daily Mail.

Этим летом Евгения и ее муж отправятся в шотландский замок Балморал. Эксперты считают, что именно там супруги сделают долгожданное заявление о беременности принцессы.