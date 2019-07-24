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Заплати и дыми: что придумали депутаты для любителей курить в аэропортах

10:25
  • среда
  • 24 июля 2019

Функционирование курилок назвали бизнесом

Депутаты Госдумы намерены не просто вернуть курительные комнаты в российские аэропорты, но и сделать их платными. Об этом говорится в соответствующем законопроекте.

Как отметил первый зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Олег Нилов, функционирование таких комнат можно назвать бизнесом. За него курильщики должны платить.

В настоящий момент поправки к закону полностью не готовы, пишет газета "Известия". Пока трудно сказать, сколько будет стоить вход. Однако, по мнению одного из парламентариев Федота Тумусова, цена должна варьироваться от 50 до 100 рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в воздушные гавани России.

Между тем общественники считают, что курилки вообще не стоит возвращать в аэропорты. Это может привести к загрязнению воздуха в соседних помещениях. Против законопроекта выступали и в Минздраве.

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