"Мисс Москва" решилась на отчаянный шаг ради брака

Ее довели обвинения в неверности

Подруга Оксаны Воеводиной обвинила адвоката экс-короля Малайзии Мухаммада V в самопиаре после того, как он поставил под сомнение верность россиянки.

Сингапурский правозащитник Ко Тиен Хуа, который якобы работал на Мухаммада V, заявил, что ребенок Воеводиной мог быть зачат другим мужчиной. "Нет никаких объективных причин считать, что Мухаммад - биологический отец сына Оксаны", - объявил юрист.

Эти слова возмутили Лилию Настаеву, подругу "Мисс Москвы-2015". "Какая чушь! Нам очень жаль, что его королевское, хоть и бывшее, высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального юриста. <…> А если у Фариса (так в семье Воеводиной называют Мухаммада. - прим. ТВЦ.RU) есть какие-то подозрения, то он всегда может сделать тест ДНК, Оксана со своей стороны к этому готова - говорю вам на правах самой близкой подруги", - цитирует девушку "Комсомольская правда".

По словам Настаевой, сын Воеводиной очень похож на бывшего короля Малайзии. Она выразила мнение, что адвокат просто решил "пропиариться на весь мир", намекая на неверность россиянки. Воеводина не была замечена ни в каких "грязных историях", подчеркнула собеседница издания.

Лилия Настаева рассказала, что сейчас Воеводина живет под Москвой. Все свое время красавица уделяет малышу, ей помогает мама.

Евгений Тарло, адвокат Воеводиной, назвал ложью слова сингапурского юриста. "Никакого развода не было, говорю вам со всей ответственностью. А что касается отцовства - да что тут комментировать? Это они должны доказывать, что ребенок чужой, а не мы - оправдываться. Оксана - замужняя женщина, Фарис - отец ее ребенка, это непреложно. Сейчас в Малайзии идет борьба за власть, а против Фариса - информационная война, в которой используют Оксану", - сказал он газете.

Ранее появились слухи о том, что Оксана Воеводина и Мухаммад V, который стал султаном одного из штатов в Малайзии, развелись через два месяца после рождения сына Леона.