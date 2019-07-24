Гитарист группы "Кино" ответил Metallica исполнением ее хита

Песня прозвучала под аккомпанемент симфонического оркестра

Один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян ответил легендарному коллективу Metallica после того, как американские музыканты исполнили на концерте в "Лужниках" песню "Группа крови". На концерте оркестра "Симфоническое кино", который аккомпанировал экс-гитаристу российской группы, он исполнил песню Enter Sandman, передает ТВЦ.RU.

"Симфоническое Кино" является проектом Каспаряна, а также композитора Игоря Вдовина. Музыканты исполняют оркестровые версии известных песен "Кино". Проект существует с 2010 года. Его продюсером выступил сын Виктора Цоя – Александр.

21 июля группа Metallica во время своего выступления в "Лужниках" удивила публику, спев известную песню Виктора Цоя "Группа крови". Многие поклонники музыкантов сняли выступление на свои телефоны и выложили в интернет. Между тем американские музыканты всегда исполняют знаковую песню той страны, в которой выступают.

Enter Sandman является одним из главных хитов Metallica. Сингл в свое время оказался золотым. Только на территории США было распродано более 500 тысяч копий. С 1991 года песня входит во все концертные альбомы группы. Также она исполняется на многих важных мероприятиях, в частности, на церемониях награждения.

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