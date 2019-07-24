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Гитарист группы "Кино" ответил Metallica исполнением ее хита

11:19
  • среда
  • 24 июля 2019

Песня прозвучала под аккомпанемент симфонического оркестра

Один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян ответил легендарному коллективу Metallica после того, как американские музыканты исполнили на концерте в "Лужниках" песню "Группа крови". На концерте оркестра "Симфоническое кино", который аккомпанировал экс-гитаристу российской группы, он исполнил песню Enter Sandman, передает ТВЦ.RU.

"Симфоническое Кино" является проектом Каспаряна, а также композитора Игоря Вдовина. Музыканты исполняют оркестровые версии известных песен "Кино". Проект существует с 2010 года. Его продюсером выступил сын Виктора Цоя – Александр.

21 июля группа Metallica во время своего выступления в "Лужниках" удивила публику, спев известную песню Виктора Цоя "Группа крови". Многие поклонники музыкантов сняли выступление на свои телефоны и выложили в интернет. Между тем американские музыканты всегда исполняют знаковую песню той страны, в которой выступают.

Enter Sandman является одним из главных хитов Metallica. Сингл в свое время оказался золотым. Только на территории США было распродано более 500 тысяч копий. С 1991 года песня входит во все концертные альбомы группы. Также она исполняется на многих важных мероприятиях, в частности, на церемониях награждения.

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