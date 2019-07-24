Фото постаревшей Пугачевой слили в Сеть

Фанаты оторопели

Поклонники 70-летней Аллы Пугачевой заметили на свежих снимках, что за последнее время певица сильно постарела.

На фанатской страничке Елизаветы Галкиной в Instagram выложили несколько снимков артистки, сделанных в Юрмале. "Без фильтров! Самая лучшая", - гласит подпись к фото. На этих кадрах заметно, что лицо певицы покрыто глубокими морщинами, а взгляд выдает в ней уставшего человека, которому поднадоела суета вокруг себя.

Тем не менее самые верные поклонники Примадонны восторгаются ее внешностью вопреки всему. Народная артистка СССР выглядит как минимум на 10 лет моложе своего возраста, уверены фанаты.

- По-любому самая красивая!

- Почему все требуют от этой женщины молодости в 70 лет!?

- На сцене все не такие, как в жизни. Там полет, преображение. А в жизни без штукатурки все не очень.

- Страх божий.

- Не верю, что при ее возможностях она так выглядит. Думаю, Аллу слегка состарили.

- От возраста не спрячешься.

- Лучшая!

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми сейчас отдыхают в Юрмале, где завершился фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Семья купается, загорает, гуляет и посещает разные мероприятия.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Пугачева навеселе игриво оголила плечо