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В Швейцарии начали платить заемщикам за взятые кредиты

11:35
  • среда
  • 24 июля 2019

Процентная ставка местного ЦБ составляет минус 0,75%

Ряд банков в Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. По такой схеме работают кредитные организации Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank.

Причина такого нововведения в процентной ставке национального Центрбанка. Она составляет минус 0,75% годовых. Теперь кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Как оказалось, банкам выгоднее разместить свободные средства в кредиты и предоставить их институциональным заемщикам по отрицательной ставке. И, все-таки, она более выгодна, чем ставка Центробанка.

На этих условиях заемщики теперь должны вернуть меньше, чем взяли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. При этом ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн все еще выше нуля, но тоже невысокие.

Аналогичная  практика существует в Дании, Швеции и Японии. В Швейцарии же ЦБ уже несколько лет сохраняет отрицательную процентную ставку.

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