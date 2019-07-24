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Меган Маркл подло подставила Кейт Миддлтон и принца Уильяма

12:03
  • среда
  • 24 июля 2019

Их общий фонд разваливается

Королевский Фонд, основанный принцами Уильямом и Гарри десять лет назад, потерял ключевых специалистов. Это произошло после того, как Меган Маркл и принц Гарри решили основать свою благотворительную организацию. 

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Королевский Фонд, который занимается в основном решением проблем психического здоровья, стал разваливаться по вине герцога и герцогини Сассекских. Ранее сотрудница фонда Натали Кэмпбелл ушла вслед за Меган Маркл, а теперь свой пост покинула директор организации Лорейн Хегендси. Ее место займет Джейсон Кнауф, экс-начальник отдела коммуникаций Кейт и Уильяма.

Герцог и герцогиня Кембриджские наверняка расстроены уходом своих сотрудников, однако виду они не подают. "Лорейн внесла неотъемлемый вклад в наши благотворительные инициативы последних двух с половиной лет, - заявили супруги. - Мы благодарны ей за трудную работу и поддержку. Желаем ей всего самого наилучшего". Как пишет Daily Mail, поступок Меган и Гарри стал серьезным ударом для Кембриджей. 

Что касается нового фонда Меган Маркл и принца Гарри, то он займется прежде всего проблемами окружающей среды. Кинокомпания Disney уже внесла свой вклад в создание организации. В ответ Меган и Гарри посетили премьеру картины "Король Лев" и объявили о начале кампании по защите африканских львов. Их фонд откроется осенью, когда супруги вместе с сыном отправятся в Африку. 

По слухам, Сассекские вышли из Королевского Фонда из-за конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Впрочем, не исключено, что они просто решили расширить сферу благотворительной деятельности королевской семьи.   

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