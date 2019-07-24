Последние данные о состоянии Инны Чуриковой

Врачи полностью проверяют ее здоровье

Народная артистка России Инна Чурикова хорошо себя чувствует, утверждает директор театра "Ленком" Марк Варшавер. По его словам, переломов нет. Есть только ушибы на теле.

Пока она остается в больнице, но уже через несколько дней актрису могут выписать. Сейчас врачи полностью проверяют ее здоровье, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 75-летняя артистка находится в обычной палате в НИИ имени Склифосовского. Туда она попала 18 июля после того, как на спектакле "Старая дева" упала и серьезно ушиблась. По словам актрисы Екатерины Васильевой, ее коллегу ослепили прожекторы, из-за чего она оступилась.

Инна Чурикова исполнила десятки ролей в театре и кино. Она снималась в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Благословите женщину", "Ширли-мырли" и других.

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