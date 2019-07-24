ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве отметят Международный День Гамбургера

12:07
  • среда
  • 24 июля 2019

Гостей накормят бургерами с креветками и мраморной говядиной

В Парке Горького 27 июля 2019 года состоится первый тематический фестиваль "Бургер фест". Он посвящен Международному Дню Гамбургера, сообщает ТВЦ.RU.

Гостей ждут знаменитые бургеры от гигантов российского и мирового фастфуда, а также необычные кулинарные авторские версии бутербродов с котлетой, овощами и соусами.

Всего для гостей фестиваля на площадке будут работать 30 ресторанных шале. Посетители смогут попробовать бургеры с креветками, мраморной говядиной, свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса. Также будут бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

Кроме того, состоится грандиозный концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других знаменитостей. Праздник начнется на Пушкинской набережной Парка Горького. Он будет работать с 11.00 до 22.00. Вход бесплатный. Концертная программа будет проходить с 12.00 до 18.00.

Считается, что именно 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) самый первый гамбургер. Это была котлета из говядины с листиком салата и соусом. Все это было положено между двумя кусочками хлеба.

Главное сегодня
Фестиваль гамбургеров
Фестиваль гамбургеров
Фестиваль гамбургеров
Фестиваль гамбургеров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.