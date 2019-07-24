В Москве отметят Международный День Гамбургера

Гостей накормят бургерами с креветками и мраморной говядиной

В Парке Горького 27 июля 2019 года состоится первый тематический фестиваль "Бургер фест". Он посвящен Международному Дню Гамбургера, сообщает ТВЦ.RU.

Гостей ждут знаменитые бургеры от гигантов российского и мирового фастфуда, а также необычные кулинарные авторские версии бутербродов с котлетой, овощами и соусами.

Всего для гостей фестиваля на площадке будут работать 30 ресторанных шале. Посетители смогут попробовать бургеры с креветками, мраморной говядиной, свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса. Также будут бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

Кроме того, состоится грандиозный концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других знаменитостей. Праздник начнется на Пушкинской набережной Парка Горького. Он будет работать с 11.00 до 22.00. Вход бесплатный. Концертная программа будет проходить с 12.00 до 18.00.

Считается, что именно 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) самый первый гамбургер. Это была котлета из говядины с листиком салата и соусом. Все это было положено между двумя кусочками хлеба.