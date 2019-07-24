Выяснилось новое место для тайных свиданий Питта и Энистон

Раньше они встречались в Риме

Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели выходные в особняке актера в калифорнийском городе Санта-Барбара. Такая информация, появившаяся в иностранных СМИ, возродила надежду поклонников на воссоединение бывших супругов.

По слухам, Питт и Энистон хотели бы пойти на свидание, как обычная пара, однако пока они не хотят демонстрировать свои чувства на людях. Отношения экс-супругов еще настолько хрупки, что повышенное общественное внимание может им навредить.

В связи с этим актеры решили уединиться в доме Питта и понежиться на его частном пляже. "С тех пор как Брэд сделал важный шаг, появившись на 50-летнем юбилее Джен, они потихоньку встречались", - рассказал источник Woman’s Day. По его словам, актеры стараются не бывать друг у друга в гостях, поскольку домашняя обстановка напоминает им об их разрушенном браке.

По некоторым данным, ранее Питт и Энистон встречались на итальянской вилле, которую для них снял актер Джордж Клуни. Поговаривают, что любовники бывали там неоднократно.

Недавно поклонники заметили, что Брэд Питт, утомленный разводом с Анджелиной Джоли, сильно похудел и постарел. Фанаты посоветовали ему сбрить седую бороду и избавиться от стресса.