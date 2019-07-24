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Еще одна российская кассирша сбежала с миллионами

12:55
  • среда
  • 24 июля 2019

Далеко она убежать не смогла

В Калининском районе Уфы кассир банка присвоила себе 6,5 миллиона рублей. С ними она и сбежала с места работы. Инцидент произошел с 22 по 23 июля.

Однако завершить дело женщине не удалось. Ее задержали сотрудники собственной службы безопасности во время плановой проверки. Все материалы были переданы в правоохранительные органы. При этом интересы клиентов банка инцидент не затронул. В ее отношении возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата".

Как сообщает сайт ProUfu.ru, 39-летняя местная жительница очень религиозная. В последний раз она пользовалась своими социальными 24 июля.

В 27 мае аналогичный случай произошел в другом башкирском городе – Салавате. Сотрудница Россельхозбанка украла 23 миллиона рублей и вместе с мужем, а также двумя малолетними детьми сбежала из города. Она пыталась запутать правоохранительные органы, публикуя в соцсети фото и видео из разных городов и стран. Тем не менее, ее задержали 4 июля на съемной квартире в Казани. Денег при ней не было. Позднее стало известно, что ее супруг проиграл все деньги в азартные игры. 

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Видео задержания башкирской кассирши

 

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