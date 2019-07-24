"Пой в своем Кремле!" Таисии Повалий пригрозили расправой в Киеве

Певица возвращается на родину

54-летняя советская и украинская певица Таисия Повалий стала получать угрозы после того, как объявила о своем юбилейном концерте в Киеве. Артистка уже пять лет не выступала на родине.

"Это будет встреча особая, встреча, на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и получила!" - написала Повалий в Instagram.

Концерт состоится во дворце "Украина". В продажу уже поступили билеты, чья стоимость варьируется от 390 до 2990 гривен.

"СтарХит" пишет, что сразу после публикации анонса Таисия Повалий начала получать угрозы. "Какой концерт? - заявили певице. - Да ты из машины не сможешь выйти. Пой в своем Кремле!"

Между тем подписчиков Повалий обрадовала новость о ее возвращении на Украину. Фанаты пригласили ее также в Одессу, Львов и другие украинские города.

- Я радуюсь, что Таечка вернется к зрителям милой родины своей.

- Скучали.

- Поздравляем! И безумно ждем этого грандиозного события!

- Таечка, это Ваш день, и пусть он пройдет на все 100! Вы же королева! И любимый золотой голос.

- С огромным нетерпением жду этого великолепного события!

Напомним, что в 2012 году Таисия Повалий стала депутатом Верховной рады Украины. Некоторое время она была советником президента Украины Виктора Януковича. Радикально настроенные украинцы осуждали ее за выступления в России. Во время Майдана в 2014 году она отменила свои концерты на Украине и уехала в Россию.