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"Пой в своем Кремле!" Таисии Повалий пригрозили расправой в Киеве

13:17
  • среда
  • 24 июля 2019

Певица возвращается на родину

54-летняя советская и украинская певица Таисия Повалий стала получать угрозы после того, как объявила о своем юбилейном концерте в Киеве. Артистка уже пять лет не выступала на родине. 

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"Это будет встреча особая, встреча, на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и получила!" - написала Повалий в Instagram.

Концерт состоится во дворце "Украина". В продажу уже поступили билеты, чья стоимость варьируется от 390 до 2990 гривен. 

"СтарХит" пишет, что сразу после публикации анонса Таисия Повалий начала получать угрозы. "Какой концерт? - заявили певице. - Да ты из машины не сможешь выйти. Пой в своем Кремле!"

Между тем подписчиков Повалий обрадовала новость о ее возвращении на Украину. Фанаты пригласили ее также в Одессу, Львов и другие украинские города. 

- Я радуюсь, что Таечка вернется к зрителям милой родины своей.

- Скучали. 

- Поздравляем! И безумно ждем этого грандиозного события!

- Таечка, это Ваш день, и пусть он пройдет на все 100! Вы же королева! И любимый золотой голос.

- С огромным нетерпением жду этого великолепного события!

Напомним, что в 2012 году Таисия Повалий стала депутатом Верховной рады Украины. Некоторое время она была советником президента Украины Виктора Януковича. Радикально настроенные украинцы осуждали ее за выступления в России. Во время Майдана в 2014 году она отменила свои концерты на Украине и уехала в Россию. 

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