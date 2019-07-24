Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Лидеры поговорили по телефону

В среду Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана. Президент поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает "ТВ Центр".

В ходе беседы главы государств подчеркнули - Москва и Ташкент достигли высокого уровня двусторонних отношений. Растет товарооборот, реализуются крупные инвестпроекты, развивается сотрудничество в сфере образования и культурного обмена.

Владимир Путин отметил, что лидер Узбекистана внес большой личный вклад в развитие этого взаимодействия.