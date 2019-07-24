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Не для слабонервных: кадры из мясного цеха в Реутове

15:03
  • среда
  • 24 июля 2019

Там трудились нелегалы

Они разделывали мясо птицы в антисанитарных условиях, а продукция вполне могла попасть на прилавки. В подмосковном Реутове полицейские накрыли нелегальное производство. Трудились мигранты из Средней Азии. Жили - там же.

Грязь, ржавчина, лужи на полу, мешки с отходами и рядом – готовый продукт – мясо птицы. В таких условиях его и перерабатывали в промышленной зоне города Реутова. Позже это неаппетитное, а, возможно, и опасное мясо поступало на прилавки магазинов и на столы покупателей, передает "ТВ Центр".

Такую курятину, как и сами условия ее переработки, здесь считали вполне нормальными. Тушки птицы в ящиках: на столах, на грязном полу, где в обуви ходят сотрудники. Никаких холодильников. Пропавшее мясо, обильно сдобренное специями, стоит здесь же – зрелище не для слабонервных. Впрочем, антисанитария руководителей цеха не волновала. Главное – прибыль и дешевая рабочая сила – нелегальные мигранты из Средней Азии. Здесь же, в цеху по переработке птицы, эти люди и жили.

Грубо сколоченные двухъярусные кровати с засаленным бельем. Кухня с разбросанными остатками продуктов. Сложно представить, что эти помещения и эти люди имеют отношение к пищевой переработке. Теперь нелегалами занялись сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД Балашихинского района. Они провели рейды в рамках мероприятия "Нелегал-2019". Проверили рынки, торговые комплексы, общежития, строительные площадки.

Теперь задержанных мигрантов ждет штраф в 5 тысяч рублей и выдворение на родину. А вот для организаторов их пребывания в России предусмотрено наказание гораздо более серьезное. Максимальный срок по названным статьям – от 3 до 7 лет лишения свободы.

Юлия Грабовская, "ТВ Центр".

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Нелегальный мясной цех в Реутове
Нелегальный мясной цех в Реутове
Нелегальный мясной цех в Реутове
Нелегальный мясной цех в Реутове
Нелегальный мясной цех в Реутове
Нелегальный мясной цех в Реутове
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