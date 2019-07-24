Территория отдыха: как изменился район Северный

Этот уголок столицы изменился, но сохранил свой стиль

Территория отдыха - так теперь называют Северный. Спортивные и детские площадки, велодорожки и прогулочные маршруты и даже природный заказник - всё это появилось там благодаря масштабному городскому проекту.

Программное обеспечение для гонок "Формулы-1", а еще разработки в области виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Технопарк в районе Северный специализируется на информационных технологиях. Здесь созданы все условия для работы, отдыха и быстрого развития, передает "ТВ Центр".

Здание технопарка в стиле hi-tech, а рядом старинные усадьбы и двухэтажные дома. В архитектурной эклектике - свой уют и комфорт. Знаковым местом района местные жители называют сквер на 3-й Северной линии. Его обновили - в соответствии с наказами горожан.

Эту территорию местные жители по привычке называют "поселком". Ведь статус района Москвы Северный получил относительно недавно – в 1995-м году. А появился в начале 50-х как поселок для рабочих при Северной водопроводной станции.

Почти каждый месяц Северный становится съемочной площадкой для фильмов и сериалов с колоритом 50-х. А еще здесь снимали несколько эпизодов "Семнадцати мгновений весны". В этом пруду, на территории усадьбы Архангельское-Тюриково, Штирлиц утопил предателя Клауса. В старинном парке сохранились вековые деревья, на дорожках появилось новое покрытие, в планах - цветники, освещение и скамейки.

Жители Северного вообще очень любят свой район за красивую природу. В заказнике "Долгие пруды" уже обустраивают новую зону отдыха. Здесь встречаются краснокнижные птицы и растения, а еще обитает самая большая в Москве колония озерных чаек.

В Северном районе строятся новые жилые комплексы, а пустыри превращаются в детские площадки. Завершается обновление детской площадки "Возрождение" на Челобитьевском шоссе, здесь появились игровые элементы для детей с инвалидностью. Еще одна зона развлечений открылась буквально на днях на 9-й Северной линии.

А еще в район придет метро. Скоро начнется строительство станции "Физтех", которая станет конечной салатовой линии. А на финальной стадии - спортивный центр при школе олимпийского резерва. Здесь буду работать секции по всем дисциплинам пятиборья. Открытие - уже этой осенью.

Наталья Тарасова, Станислав Ильин, Юрий Тимошин, Андрей Булычев и Сергей Ким, "ТВ Центр".