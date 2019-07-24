Взломать невозможно: как делают чипы для новых электронных паспортов

В производственных цехах поддерживают идеальную чистоту и специальный температурный режим

Чипы для новых электронных паспортов российских граждан будут изготавливать на заводе "Микрон" в Зеленограде. Сам паспорт выглядит как пластиковая карта стандартного размера. Но микросхема у него особенная - с увеличенным объёмом памяти и высоким уровнем защиты.

Здесь все сотрудники в плотных комбинезонах, масках и в перчатках. Заготовки для будущих чипов надежно упакованы в многослойные боксы. Изготовление защищенного паспорта начинается с защиты производства.

В чистой комнате всегда 22 градуса тепла, влажность – 45% и просто стерильный чистый воздух. А еще и специальное освещение. Это сердце производства, зона фотолитографии. В боксе с фотошаблона на каждую пластину наносят рисунок будущих микросхем. Чип получается как слоеный пирог из нескольких десятков заготовок.

В сборочном цеху пластины пилят на тысячи кристаллов и монтируют на ленту-носитель. Так рождается готовая микросхема. На пластиковую карточку запишут и привычную информацию: фамилия, имя, отечество, адрес, дата и место рождения, и данные других документов владельца паспорта: ИНН, водительского и пенсионного удостоверений. Ключ безопасности злоумышленникам будет не по зубам, уверены на предприятии.

"Это супер-защита, которую взломать невозможно. То есть потребуются века, тысячелетия, чтобы взломать код одного паспорта, подбирая комбинацию", - рассказал , заместитель начальника цеха по производству Дмитрий Терентьев.

Все компоненты и программное обеспечение отечественные. Производитель находится в московской особой экономической зоне, получая льготы по налогам. Впрочем, в столичном правительстве называют это выгодным сотрудничеством.

Москва стала пилотным регионом паспортизации. Выдавать удостоверения в столице начнут уже в следующем году. До конца 2022 года новые документы получат все россияне.

Иван Колесников, Мария Леванова, Александр Козликин, Николай Мурашов, "ТВ Центр".