ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взломать невозможно: как делают чипы для новых электронных паспортов

15:11
  • среда
  • 24 июля 2019

В производственных цехах поддерживают идеальную чистоту и специальный температурный режим

Чипы для новых электронных паспортов российских граждан будут изготавливать на заводе "Микрон" в Зеленограде. Сам паспорт выглядит как пластиковая карта стандартного размера. Но микросхема у него особенная - с увеличенным объёмом памяти и высоким уровнем защиты.
Названы плюсы и минусы перехода на электронные паспорта

Здесь все сотрудники  в плотных комбинезонах, масках и в перчатках. Заготовки для будущих чипов надежно упакованы в многослойные боксы. Изготовление защищенного паспорта начинается с защиты производства.

В чистой комнате всегда 22 градуса тепла, влажность – 45% и просто стерильный чистый воздух. А еще и специальное освещение. Это сердце производства, зона фотолитографии. В боксе с фотошаблона на каждую пластину наносят рисунок будущих микросхем. Чип получается как слоеный пирог из нескольких десятков заготовок.

В сборочном цеху пластины пилят на тысячи кристаллов и монтируют на ленту-носитель. Так рождается готовая микросхема. На пластиковую карточку запишут и привычную информацию: фамилия, имя, отечество, адрес, дата и место рождения, и данные других документов владельца паспорта: ИНН, водительского и пенсионного удостоверений. Ключ безопасности злоумышленникам будет не по зубам, уверены на предприятии.

"Это супер-защита, которую взломать невозможно. То есть потребуются века, тысячелетия, чтобы взломать код одного паспорта, подбирая комбинацию", - рассказал , заместитель начальника цеха по производству Дмитрий Терентьев.

Все компоненты и программное обеспечение отечественные. Производитель находится в московской особой экономической зоне, получая льготы по налогам. Впрочем, в столичном правительстве называют это выгодным сотрудничеством.

Москва стала пилотным регионом паспортизации. Выдавать удостоверения в столице начнут уже в следующем году. До конца 2022 года новые документы получат все россияне.

Иван Колесников, Мария Леванова, Александр Козликин, Николай Мурашов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Производственный цех для создания чипов
Производственный цех для создания чипов
Производственный цех для создания чипов
Производственный цех для создания чипов
Производственный цех для создания чипов
Производственный цех для создания чипов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.