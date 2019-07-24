В Большом театре – провокационная премьера

Балет "Пер Гюнт" получился с глубоким смыслом

В среду вечером в Большом - "Пер Гюнт", его привёз в Москву знаменитый Словенский национальный театр Марибора. Постановка современная и провокационная, передает "ТВ Центр".

Нет ни одного скучного эпизода, всё в динамике и очень романтично. В спектакле, помимо самой сюиты, звучит и другая музыка Грига. Словенский хореограф Эвард Клюг создал сложное хореографическое полотно, полное символизма и даже абсурда.

Балет получился философским, но понятным - каждому. Кстати, главный герой здесь - олень, альтер-эго Пера Гюнта. При этом все сюжетные линии соблюдены, и ибсеновский дух сохранён.